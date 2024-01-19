الجمعة 19 يناير 2024
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مصر

وزير الإسكان يعلن انضمام المرصد الحضري الوطني المصرى لشبكة المرصد الحضري العالمية

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انضمام المرصد الحضري الوطني المصرى، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، التى ينسقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، موضحًا أن المرصد الحضري الوطني المصرى، أنشأته الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد وزير الإسكان، أهمية انضمام المرصد الحضري الوطني المصرى، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، والتى تضم 374 مرصدا حضريا فى جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى العمران، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن مهمة المرصد الحضري الوطني المصري، تتمثل في إمداد متخذي القرار وصانعي السياسات بالأوضاع الحضرية للمساهمة في إعداد وتطوير السياسات الحضرية الوطنية، من خلال إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية، ومتابعتها وتحديثها واستنباط مؤشرات جديدة تتناسب مع خصوصية المجتمع المصرى والمنطقة العربية، وقياس كفاءتها في إعادة صياغة سياسات التنمية.

وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن المرصد الحضري يُعد مؤشرات الرصد الحضري، ويتولى دراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، موضحة أن المرصد الحضري أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجار تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.

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وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الهيئة أطلقت عام 2020، وحدة متخصصة في الرصد الحضري للمدن الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بهدف رصد الأوضاع التنموية للمدن الجديدة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، وتعد الوحدة أحد أهم الأدوات التي تخدم عملية إدارة التنمية المستدامة، وحوكمة العمران بالمدن الجديدة، لتحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وحدة الرصد الحضري للمدن الجديدة، تعمل على رصد الأوضاع الراهنة، وإمداد صانع القرار بالمعلومات على جميع المستويات، وإعداد وتحليل المؤشرات الحضرية، بجانب رصد وقياس كفاءة السياسات التنموية من خلال المؤشرات الحضرية، ومراجعة إعداد الخطط والسياسات، إضافة إلى تدريب الكوادر ورفع كفاءة العاملين بالوحدة تمهيدًا لإنشاء وحدات فرعية بكل أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمراصد حضرية.

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