وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالمناطق المضافة لمدينة الشروق

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق والمرافق الجارى تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، ورافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحى، مساعدو نائبي رئيس الهيئة، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وخلال جولته بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، التقى الدكتور عاصم الجزار، عددا من الأهالى أصحاب التواجدات على تلك الأراضى، واستمع إلى مطالبهم، وأكد لهم أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق، تهدف إلى تطوير تلك المناطق، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، ما يحقق جودة الحياة لسكانها.

موقف طلبات تقنين أوضاع المتواجدين بالمناطق المضافة للشروق

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن موقف تلقي ودراسة طلبات تقنين الأوضاع للمتواجدين بالمناطق المضافة للمدينة، حيث بلغ عدد طلبات تقنين الأوضاع المقدمة لجهاز المدينة 20347 طلبا، وتم حتى الآن دراسة نحو 67% من مساحة الطلبات المقدمة بمناطق التقنين، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال الطرق، وأعمال المرافق، حيث شدد الوزير على ضرورة منع أى تعديات أو مخالفات على تلك الأراضي.

كما تفقد الجزار رافع الصرف الصحي الرئيسي بمدينة الشروق، الذى تم الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، لاستيعاب التصرفات الزائدة، ورافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحى، مساعدو نائبي رئيس الهيئة، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات رافع الصرف الصحي الرئيسى بمدينة الشروق، الذى ينقل مياه الصرف الصحي إلى محطتي المعالجة عن طريق خطى طرد قطر 800 مم و1200 مم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير التى تمت بالرافع، موجهًا بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية بشكل دورى، للحفاظ على كفاءة تشغيل الرافع، وإطالة عمر المحطات.

وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة رافع الصرف الصحى الرئيسى بالمدينة، شملت زيادة عدد الطلمبات، من 2: 5، لزيادة قدرة الرافع إلى 60 ألف م3 يوميًا، بدلًا من 36 ألف م3 يوميًا، كما تمت إضافة طلمبتى نزح طوارئ، ومحولين بقدرة 3 ميجا للواحد، ومولد بقدرة 1 ميجا، وتم ربطهم آليًا بغرفة تحكم على أعلى مستوى، بجانب تفعيل أنظمة إنذار لأخطار الحريق.