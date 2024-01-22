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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان" تعلن موعد طرح أراضى الورش الصغيرة بمدينة الشروق

أراضى الورش الصغيرة
أراضى الورش الصغيرة بمدينة الشروق

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 5 قطع أراضى ورش صغيرة بمساحات تتراوح بين (334م2: 358م2) بمدينة الشروق للبيع بالمزاد العني.

 طرح أراضى الورش الصغيرة بمدينة الشروق

ووقال جهاز تنمية مدينة الشروق، إن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 6 /2 /2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة لقطع الأراضى في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

من جهة أخرى، تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال تأمين ونقل المرافق المتعارضة مع مدخل الطريق الجديد والواقع بالمحور الغربى للمدينة، والجاري تنفيذه للربط بالطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري القديم ومحور " جوزيف تيتو"، ومنها إلى مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

أراضي طرح أراضى ورش جهاز مدينة الشروق الاسكان مزاد علني

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