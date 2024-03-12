الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انطلاق فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة مايو المقبل

مؤتمر الشارقة للرسوم
مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، خلال الفترة من 1-5 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من خبراء الرسوم المتحركة والمحترفين وصنّاع المحتوى من جميع أنحاء العالم. 

وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن المؤتمر يتميز ببرنامج غني يقدمه مخرجون ورسامون ينتمون إلى شركات عالمية كبرى مثل ديزني، ووارنر براذر، وسوني، وتشمل الفعاليات ورش عمل متخصصة، وجلسات نقاش تفاعلية، وعروض أفلام عالمية ومعارض متنوعة، تحت إشراف نخبة من الفنانين المحترفين والحائزين على جوائز عالمية، ومنهم عدد من أساطير الصناعة الحاصلين على جوائز الأوسكار.

ويسعى المؤتمر إلى تبادل المعارف في عالم الرسوم المتحركة، بهدف توفير منصة دولية لاستكشاف أحدث الأفكار والتقنيات، وتشجيع التعاون الإبداعي، مؤكدًا أهمية الرسوم المتحركة كلغة عالمية تجمع بين الفن والتكنولوجيا، وتعبر عن التنوع الإنساني والثقافي. 

وقالت المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة خولة المجيني إن الهيئة تسعى إلى اكتشاف الفرص لتحقيق الازدهار والاستدامة لهذا القطاع الحيوي والمؤثر في تطوير مختلف الصناعات الإبداعية، وتوفير محتوى ثري ومتنوع تعتمد عليه تلك الصناعات في نموها وزيادة الإقبال عليها، فعند الحديث عن صناعة الرسوم المتحركة فإن قطاع النشر هو أهم روافدها، وأبرز المجالات التي تلبي احتياجاتها وتطلعاتها.

من جانبه قال بيترو بينيتي المدير الفني لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة إن هذا المؤتمر يعكس التنوع الكبير والواسع على مستوى العالم في مدارس الرسوم المتحركة وتقنياتها التي تتطور بشكل متسارع يوميًا، كما يمثل فرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات والابتكارات في هذا المجال، والاستفادة من خبرات الرواد والمتخصصين في هذا المجال. 

ويبدأ مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة بانطلاقة موسيقية مع حفل أوركسترا فلورنسا بوب الشهيرة، معلنًا بداية خمسة أيام من الإبداع والحوار، يشارك فيها 32 متحدثًا دوليًا يقدمون 11 ورشة عمل متخصصة و18 جلسة نقاش تفاعلية، إلى جانب دورة تدريبية مكثفة لمدة 4 أيام بالتعاون مع خبراء أكاديمية آردمان، حيث يتاح للمشاركين فرصة الغوص في أعماق صناعة الرسوم المتحركة.

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