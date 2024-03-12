الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

40 مليون جنيه.. "الداخلية" تحاصر تجار الدولار بالسوق السوداء

الدولار
الدولار

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية السوق السوداء النقد الأجنبي نطاق السوق المصرفى الاقتصاد القومي للبلاد

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