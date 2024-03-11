"الداخلية" تنظم زيارة لأماكن سياحية وأثرية لأسر الشهداء (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن تنظيم وزارة الداخلية زيارة لأماكن سياحية وأثرية لأسر الشهداء تقديرًا لتضحيات أبنائهم، كما نظمت احتفالات لهم من منطلق تحقيق التواصل معهم ودعمهم ومساندتهم.

أسر الشهداء يعربون عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الزيارات

وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الزيارات، حيث قالت كريمة الشهيد النقيب محمد صفوت إن وزارة الداخلية توفر لهم رحلات عديدة حتى يشعروا بالسعادة، وتعويضهم عن وفاة والدها.

ووجهت كريمة الشهيد أمين شرطة السيد مصطفى غنيم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رحلة المتحف المصري، وننتظر هذه الرحلة من العام للعام.

وقالت والدة الشهيد النقيب محمود مجدي إن وجود الضباط المرافقين مع الأطفال يشعرهم بوجود والدهم، وأيضًا بالنسبة لنا نشعر كأنهم أولادنا.

وتسعى وزارة الداخلية إلى التواصل مع أسر الشهداء، تقديرًا وعرفانًا بما قدمه ذووهم من بطولات وتضحيات من أجل الحفاظ على الوطن واستقراره.