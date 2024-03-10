الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بايدن ينتقد نتنياهو.. هل استشعرت واشنطن خطر التطرف الإسرائيلى؟ (فيديو)

بايدن
بايدن

«يضر بالمصالح الإسرائيلية بسبب سياساته المتشددة»، هكذا وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب سياساته المتشددة بشأن مواصلة الحرب في غزة وعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع.

وأشار بايدن في معرض انتقاده إلى أن سياسات رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية تجعل دول العالم تعارض ما تقوم به إسرائيل، ما يمثل خطأ كبيرًا من قبل نتيناهو.

 

نتنياهو يطالب باتخاذ المزيد من التدابير لحماية المدنيين

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "بايدن ينتقد نتنياهو.. هل استشعرت واشنطن خطر التطرف الإسرائيلي؟".

الرئيس الأمريكي الذي لم يفته التعبير عن دعمه لما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها طالب في الوقت ذاته نتنياهو باتخاذ المزيد من التدابير لحماية المدنيين الذين أدى ارتفاع أعداد الضحايا في صفوفهم إلى فقدان الدعم الدولي لتل أبيب في حربها على غزة.

وبخلاف الانتقادات حذر بايدن من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية، موضحًا أن ذلك الأمر بمثابة خط أحمر لا يجب تجاوزه من قبل الجيش الإسرائليي.

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