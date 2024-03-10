القاهرة الإخبارية: تصعيد كبير جنوب لبنان خلال الساعات الماضية (فيديو)

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك تصعيدًا كبيرًا في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة خربة سلم، والتي سبق أن استهدفها الاحتلال بمسيرة واغتال قياديًا كبيرًا.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال استهدف أمس منزلًا مكونًا من طابقين، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وأكثر من 9 جرحى جراء هذا القصف الذي تزامن مع قصف عدة بلدات، سواء بالمدفعية أو المسيرات.

استهداف إحدى بلدات الجنوب اللبناني بالقصف

وتابع: شهد صباح اليوم قصفًا إسرائيليًا بالمدفعية، واستهداف إحدى بلدات الجنوب اللبناني بالقصف الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وخطط حزب الله للثأر لعملية خربة سلم التي وقعت أمس، فأطلق عشرات صواريخ كاتيوشا على مستعمرة ميرون التي تستهدف للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، أن هناك عملية بمسيرتين تجاه منطقة عرعر، حيث جرى استهداف مواقع مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى 3 عمليات أخرى.