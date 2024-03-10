فصائل فلسطينية: استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية فى محور التقدم غرب خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في محور التقدم غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مقتل جندى إسرائيلى فى اشتباكات مع جيش الاحتلال

وكانت فصائل فلسطينية قد أعلنت عن مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات مع جيش الاحتلال بمنطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكشفت فصائل فلسطينية عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال إثر تفجير منزل في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس.