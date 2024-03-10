الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: مقتل جندى إسرائيلى فى اشتباكات خان يونس

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت فصائل فلسطينية عن مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات مع جيش الاحتلال بمنطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال

وكشفت فصائل فلسطينية عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال إثر تفجير منزل في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

خان يونس الاحتلال جيش الاحتلال اشتباكات مع جيش الاحتلال فصائل فلسطينية مقتل جندي إسرائيلي

مواد متعلقة

البرلمان العربى: نؤكد موقفنا الثابت بشأن ضرورة حل الأزمة فى السودان

الصحة الفلسطينية: 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة من الأطفال والنساء

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف شرق منطقة الفخارى جنوب خان يونس بغزة

قيادة العمليات المشتركة العراقية: استهداف 4 إرهابيين فى صحراء وادى الثرثار

إصابة مستوطن جراء رشقة صاروخية انطلقت من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل

حزب الله: نفذنا هجومًا جويًا بمُسيرتين انقضاضيتين على مواقع مدفعية الاحتلال بعرعر

القاهرة الإخبارية: تصعيد خطير للحوثيين باستهداف القطع العسكرية الأمريكية والدولية

أحمد سنجاب: حزب الله نفّذ عددًا من العمليات ردًا على غارات الاحتلال

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة في غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى