فصائل فلسطينية: مقتل جندى إسرائيلى فى اشتباكات خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية عن مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات مع جيش الاحتلال بمنطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال

وكشفت فصائل فلسطينية عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال إثر تفجير منزل في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.