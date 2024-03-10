الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الطيران الإسرائيلى يشن غارة على محيط بلدة الهبارية جنوبى لبنان

الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الطيران الإسرائيلي يشن غارة على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

إصابة مستوطن جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل

وأُصيب مستوطن جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وجبل الجرمق، مشيرة إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.

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