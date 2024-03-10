والدة الشهيد هاني عبدالرحمن: "قالي دي آخر مرة هفطر معاكي فيها" (فيديو)

قالت الحاجة محاسن عبدالعزيز والدة الشهيد رقيب هاني عبدالرحمن حسن علوان: "أحمد الله على أن ابني نال الشهادة.. أصيب في عام 2017 وأدى فريضة الحج وطلبنا منه أن ينقل مكان خدمته، لكنه رفض ذلك وأكد أنه يحب عمله، فقد طلب الشهادة، وبعد استشهاده بشهرين قدم ابني في الجيش، وأحببت مصر كثيرا من كلام ابني عن الجيش، وأتمنى من ابني أحمد أن يكون مثل الشهيد".

قال لي سأموت في أي أرض ومينفعش أهرب من شغلي

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: "في آخر إجازة له بقي هنا في المنزل لمدة 5 أيام، رغم أنه كان معتادا على قضاء الإجازة 15 يوما ثم الخدمة في الجيش 15 يوما أخرى، وقال لي إن هناك بعض الأحداث وقد يجرى قطع إجازتي في أي لحظة، وقال لي أيضا هذه آخر مرة أتناول الفطور معكِ لأني رايح مش راجع، فطلبت منه عدم الذهاب، لكنه أصر وقال لي سأموت في أي أرض، ومينفعش أهرب من شغلي ولازم أبقى أول واحد هناك".

وتابعت الأم باكية: "سافر يوم الأربعاء واتصل بي يوم السبت، وسألته عما إذا كانت هناك أي مشكلات متعلقة بمكان عمله، وقال لي إنه في محافظة الإسماعيلية وسيسافر صباحا في مركبة مصفحة، فقلت له خلي بالك من نفسك وأوصاني بابنه، وقلت له إن شاء الله هترجع".