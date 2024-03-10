الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.

استهداف قوة للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا

وكان حزب الله اللبناني أعلن عن استهداف قوة للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالصواريخ، وتم تدمير تجهيزاتها واندلعت النيران فيها.

وجاء في بيان حزب الله: "دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة استهدفنا قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية؛ ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها، التي ما زالت مشتعلة حتى لحظة صدور هذا البيان".

الحدود اللبنانية مستوطنة كريات شمونة صفارات الإنذار مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال شرق موقع بركة ريشا

فصائل فلسطينية: مقتل جندى إسرائيلى فى اشتباكات خان يونس

البرلمان العربى: نؤكد موقفنا الثابت بشأن ضرورة حل الأزمة فى السودان

الصحة الفلسطينية: 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة من الأطفال والنساء

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف شرق منطقة الفخارى جنوب خان يونس بغزة

قيادة العمليات المشتركة العراقية: استهداف 4 إرهابيين فى صحراء وادى الثرثار

إصابة مستوطن جراء رشقة صاروخية انطلقت من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل

حزب الله: نفذنا هجومًا جويًا بمُسيرتين انقضاضيتين على مواقع مدفعية الاحتلال بعرعر

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة في غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى