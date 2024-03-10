صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.

استهداف قوة للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا

وكان حزب الله اللبناني أعلن عن استهداف قوة للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالصواريخ، وتم تدمير تجهيزاتها واندلعت النيران فيها.

وجاء في بيان حزب الله: "دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة استهدفنا قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية؛ ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها، التي ما زالت مشتعلة حتى لحظة صدور هذا البيان".