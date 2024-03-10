الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصف إسرائيلى يستهدف منازل المواطنين فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، بوقوع قصف إسرائيلي يستهدف منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31045 شهيدًا و72654 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 مصابًا.

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