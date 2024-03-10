الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

85 شهيدا خلال 24 ساعة.. القاهرة الإخبارية: أعداد الشهداء بقطاع غزة في تصاعد مستمر

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، إن أعداد الشهداء في تصاعد مستمر، وهناك 85 شهيدًا و130 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في 8 مجازر ارتكبت منذ مساء أمس حتى تلك اللحظة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحافظة الوسطى كان لها النصيب الأكبر من القصف الإسرائيلي وأعداد الشهداء، حيث شنت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال مجموعة من الغارات باتجاه مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، مستهدفة البنى التحتية والمنازل والمحال التجارية والأسواق، التي دمرت بشكل كلي.

قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق النازحين

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق النازحين المتواجدين في منطقة خيام النواصي، ما أدى إلى ارتقاء نحو 15 شهيدًا، رغم أن إسرائيل ادعت أنها منطقة آمنة وطلبت من المواطنين النزوح إليها.

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