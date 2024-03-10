مراسلة "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلى نفذت سلسلة من الاقتحامات فى غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة من الاقتحامات منذ ساعات الصباح الأولى على عدة مناطق في غزة، ووصلت إلى بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، وهي التي عُزلت عن مدينة القدس عام 2006 بجدار الفصل العنصري.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتحامات تندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تفريغ المدينة، وتجفيف الوجود الفلسطيني فيها من خلال شن حملة اعتقالات واسعة قبيل رمضان.

الاحتلال سلم عشرات المقدسيين قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن هناك أنباء عاجلة بأن شرطة الاحتلال سلمت عشرات المقدسيين من سكان البلدة القديمة في القدس قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، بأن هناك مخاوف من تصعيد أمني محتمل قبيل وخلال شهر رمضان، وعقب هذه الاعتقالات يكون هناك تسليم وأوامر إبعاد عن المسجد الأقصى أو عن القدس المحتلة.