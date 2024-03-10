مستشفى العودة يستقبل 3 شهداء و9 مصابين جراء غارة إسرائيلية بوسط غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن مستشفى العودة يستقبل ثلاثة شهداء و9 مصابين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.