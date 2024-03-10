الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الحوثيون لم يعقبوا حتى اللحظة على إرسال فرقاطة هولندية للبحر الأحمر

الحوثيون
الحوثيون

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن الحوثيين لم يعقبوا حتى اللحظة على إرسال فرقاطة هولندية إلى البحر الأحمر، أو إلى المياه الإقليمية اليمنية.

وأضاف الموسمي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كثيرًا من الدول ومنها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأكثر من 25 دولة ترسل قواتها لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بعد أن شكل الحوثيون كل هذه التهديدات على السفن التجارية التي تمر عبر مضيف باب المندب.

 

تهديدات بشكل مباشر على دول شرق إفريقيا

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إلى أنه لا جديد بشأن هذه العمليات سوى تعليقات المراقبين السياسيين الذين يرون أنه لا جدوى من نشر كل هذه الأسلحة أو البوارج الحربية بالبحر الأحمر ما لم يتم دعم الدول المشاطئة للبحار أو السواحل.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، بأن هناك تهديدات بشكل مباشر على دول شرق إفريقيا وغيرها من الدول.

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