الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال اقتحمت رام الله والبيرة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن كل ليلة تمر على الضفة الغربية يكون فيها اقتحام أو اعتقال للمنازل الفلسطينية، حيث إننا شهدنا اقتحامًا لمدينتي رام الله والبيرة، وإصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي.

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما 

وأضافت "السلامين"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس، وأطلقت الرصاص الحي على المواطنين، واعتقال عدد من الفلسطينيين بالضفة الغربية في الوسط والجنوب.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله إلى أن اعتداءات المستوطنين المتكررة باتت واضحة للعيان سواء الدول العربية أو الغربية، وما يفعلونه بالأهالي الفلسطينيين معلوم للجميع، وهناك اعتداء من قبل المستوطنين على الأهالي في منطقة الحمرا، وأيضًا الأزمات الخانقة بفعل الحواجز المتنقلة على مداخل المدن.

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