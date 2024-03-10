الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"تجنيد اليهود الحريديم".. الحاخام الأكبر يهدد بالرحيل من إسرائيل

اليهود
اليهود

قال الكاتب والباحث السياسي، راسم عبيدات، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشهد قضية جدية متعلقة بتجنيد اليهود الحريديم، التي دفعت بالحاخام الشرقي الأكبر إلى التهديد بالرحيل من دولة الاحتلال إذا ما جرى إجبارهم على التجنيد. 

وأضاف "عبيدات"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليهود الحريديم يريدون التفرغ للصلاة والعبادات وقراءة التوراة، لافتًا إلى أن أي تجنيد لهم يعني الاندماج في المجتمع العلماني، وبذلك يفقدون خصائص مجتمعهم الخاص.

وتوقع الباحث السياسي، أن هذه القضية تشهد إثارة جدل حول جزء من المخططات التي تُفجر في وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لأن جزءا من حزب الليكود وقف بجانب جالانت في هذه القضية، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة، وهذا مخالفة لاتفاقية التحالف بين نتنياهو وحركتين إسرائيليتين بشأن اليهود الحريديم، وهذا الاتفاق إذا ما جرى التلاعب به ربما تسقط الحكومة.

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