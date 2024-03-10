الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تسمح بتجنيس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزارة الداخلية، بالسماح لـ42 شخصًا بالحصول على جنسيات الدول الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

42 شخصًا يتخلون عن الجنسية المصرية مقابل الأجنبية

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2028 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير؛ في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير.

ونصت المادة الأولى، على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم شريف محمود محمد جمال الدين، وآخرهم كريم محمد عبدالحافظ قاسم، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة، قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وفي القرار رقم 323 لسنة 2024، نصت المادة الأولى، على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم طارق أحمد محمد عطا وآخرهم حسن رمضان حسن عبده المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية أمن الجيزة النيابة العامة حادث مصرع شخص الجنسية المصرية الجنسية

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