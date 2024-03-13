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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-3-2024 في مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في كافة البنوك المصرية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 13-3-2024 في البنوك 

يستعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 13-3-2024 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية عقب قرار تحريك سعر الصرف والذي اتخذه البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي حيث جاءت أسعار صرف العملة الأمريكية كما يلي:-

 

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 48.90 جنيه للشراء و49:00 جنيه للبيع.

وصل سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48:90 جنيه للشراء و49:00 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 49:13 جنيه للشراء و49:23 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم 2 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في بنك القاهرة وصل سعر صرف الدولار الأمريكي وفقا للوحة التعاملات المالية نحو 48:95 جنيه للشراء و49:05 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار إلى نحو 48:80 جنيه للشراء و48:90 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 48:80 جنيه للشراء و48:90 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي وصل الدولار إلى نحو 48:80 جنيه للشراء و48:90 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر الدولار في بنك مصر عند مستوى 48:93 جنيه للشراء و49:03 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

يتداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بنحو 48:88 جنيه للشراء و48:98 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم 2 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 13-3-2024

سجل اليورو الأوروبي نحو 53:59 جنيه للشراء و53:70 للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى نحو 62:93 جنيه للشراء و63:08 للبيع.

يتداول الريال السعودي بنحو 13:05 جنيه للشراء و13:08 للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 159:48 جنيه للشراء و159:86 للبيع.

 

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