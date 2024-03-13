الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تحديث مستمر.. سعر الدولار اليوم 3 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، 13 مارس 2024، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع. 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق ثالث يوم رمضان و13 مارس 2024 نحو 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 48.75 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك

اسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري. 

  • بلغ سعر الدولار 48.73 جنيهًا للشراء، و48.83 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 53.27 جنيهًا للشراء، و53.40 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر جنيه الاسترليني 62.33 جنيهًا للشراء، و62.47 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.99 جنيهًا للشراء، و13.02 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدينار الكويتي 158.65 جنيهًا للشراء، و159.03 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدرهم الاماراتي 13.26 جنيهًا للشراء، و13.29 جنيهًا للبيع..
  • بلغ سعر الفرنك السويسري 55.59 جنيهًا للشراء، و55.73 جنيهًا للبيع.
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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء

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