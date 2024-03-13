أخبار فاتتك| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-3-2024 في مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين في كل محافظات الجمهورية، وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في كل البنوك المصرية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 13-3-2024 في البنوك

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معهد التغذية يحذر من الإفراط فى تناول السكريات والأطعمة المقلية خلال رمضان

نصح المعهد القومى للتغذية بتجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور؛ لأنهما من مدرات البول، وبالتالي سيفقد الجسم جزءًا كبيرًا من المياه وسيؤدى ذلك إلى شعور سريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار.

أضرار الإفراط في المقليات والوجبات الدسمة

وكشف المعهد القومى للتغذية عن أضرار الإفراط في المقليات والوجبات الدسمة، حيث إن الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية تعمل على زيادة الوزن، بسبب تأثيرها على الهرمونات التي تضبط الشهية وتخزن الدهون خصوصًا في منطقة البطن، كما أن الإصابة بالسمنة ترتبط بالعديد من المضاعفات الصحية المختلفة التي أهمها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها.

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عاجل.. لإنشاء رصيف بحرى مؤقت.. سفن أمريكية تتوجه لشرق البحر المتوسط لمساعدة غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أن سفنًا تابعة للجيش الأمريكي توجهت لشرق البحر المتوسط لإنشاء رصيف بحري مؤقت يسمح بإيصال المساعدات لقطاع غزة.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر، اليوم، إن سفن الجيش الأمريكي تتحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لبناء رصيف لتزويد سكان غزة بالإمدادات الأساسية.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024.. والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف أنحاء العالم، حيث يرغب الكثيرون في متابعة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في العالم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024

يمكن معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024 من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات، التي تهم قطاعًا عريضًا من المواطنين وإليكم المباريات كما يلي:

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