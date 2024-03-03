لا يفوتك هذا المساء| الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

عاجل| الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

اقتربت مصر من إنهاء مفاوضاتها مع الصين بشأن إنشاء أكبر منطقة صناعية مشتركة على ساحل البحر المتوسط، والتى جرت مناقشتها فى اجتماع بين الحكومة والسفير الصينى فى مصر، للمزيد اضغط هنا.

عاجل| تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

كشف الدكتور هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تأثير صفقة "رأس الحكمة" على الدولار في السوق السوداء، وسعر الذهب المحلي، للمزيد اضغط هنا.

مشاجرة داخل سرادق عزاء الموسيقار حلمى بكر بالحامدية الشاذلية

نشبت منذ قليل، مشادة كلامية واشتباك بالأيدي بين عدد من «الصحفيين» و«البودي جارد»، داخل سراق عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر في مسجد الحامدية الشاذلية، للمزيد اضغط هنا.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيك بيلباو، في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2023-2024، للمزيد اضغط هنا.

طريق الزمالك.. الإفريقى التونسى يودع كأس الكونفيدرالية

ودع الإفريقي التونسي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية من دور المجموعات بعد تعادله مع ضيفه أكاديميكا لوبيتو الأنجولي 1 /1 اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، للمزيد اضغط هنا.

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "زوجة تحت الطلب" على الراديو 9090

يقدم الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك مسلسل "زوجة تحت الطلب" بطولة الفنان والإعلامي محمد نشأت والفنانة ويزو، للمزيد اضغط هنا.