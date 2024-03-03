الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طريق الزمالك.. الإفريقى التونسى يودع كأس الكونفيدرالية

الأفريقي التونسي
الأفريقي التونسي

ودع الإفريقي التونسي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية من دور المجموعات بعد تعادله مع ضيفه أكاديميكا لوبيتو الأنجولي 1 /1 اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز ريفرز يونايتد النيجيري على دريمز الغاني 2/1.

وتصدر دريمز ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن ريفرز يونايتد؛ ليتأهلا سويا لدور الثمانية، وحل الإفريقي ثالثًا بعشر نقاط؛ ليودع البطولة رفقة أكاديميكا لوبيتو، الذي حصد نقطته الأولى اليوم؛ ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ملعب الأوليمبي حمادي العقربي، تقدم كيجسلاي إيدوه بهدف للإفريقي في الدقيقة 58 ثم تعادل شيسابا كاشيمبومبو صامويل للفريق الأنجولي في الدقيقة 79.

وينتظر الزمالك في الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية، صاحب المركز الثاني بالمجموعات الأولى والثالثة والرابعة، والذي يتحدد عن طريق القرعة.

وبات مرشحًا لمواجهة الزمالك في دور الثمانية كل من مودرن فيوتشر "وصيف المجموعة الأولى"، وريفرز يونايتد "وصيف المجموعة الثالثة"، والملعب المالي "وصيف المجموعة الرابعة".

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