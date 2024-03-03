الكونفيدرالية.. مودرن فيوتشر يسحق الهلال الليبى بخماسية ويرافق اتحاد العاصمة لربع النهائى

تأهل مودرن فيوتشر إلى دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه الهلال الليبي 5 /صفر اليوم الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز اتحاد الجزائر على ضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي 2 /1.

وتصدر اتحاد الجزائر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن مودرن فيوتشر، ليتأهلا سويا إلى دور الثمانية.

وأنهى فيوتشر الشوط الأول من مباراته أمام الهلال متقدما بهدفين، حملا توقيع علي زعزع ومحمد صادق في الدقيقتين 22 و45.

وفي الشوط الثاني أحرز أحمد عاطف الهدف الثالث في الدقيقة 55 وجاء الهدف الرابع بنيران صديقة وسجله خالد المسماري، لاعب الهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69، ثم أحرز أحمد عاطف الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 88.

وعلى ملعب عمر حمادي، تقدم عبد الرحمن باشا بهدف لاتحاد الجزائر في الدقيقة، 26 ثم تعادل تندامودزيمو ماتودزي لسوبر سبورت في الدقيقة 51 ثم سجل عبدالله كانو هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 قبل طرد زميله زين الدين بلعيد في الدقيقة 89.

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