مودرن فيوتشر في مهمة التأهل لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام الهلال الليبي

يسعى فريق مودرن فيوتشر للتأهل للدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يستضيف الهلال الليبي في السادسة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى.

التعادل يكفي مودرن فيوتشر

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر والذي حسم صعوده لربع النهائي مبكرا، بينما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد ست نقاط والتعادل يكفي مودرن فيوتشر للتأهل لربع النهائي بينما لابديل عن الفوز لفريق الهلال الليبي.

فريق مودرن فيوتشر حقق انتصارين على سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بهدف دون رد وعلى الهلال 2-1 وتعادل مرتين مع اتحاد العاصمة بدون أهداف ومع سوبر سبورت يونايتد 1-1 وخسر مباراة واحدة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف .

في المقابل حقق الهلال الليبي انتصارين على سوبر سبورت يونايتد 2-1 وعلى اتحاد العاصمة 2-1 وخسر ثلاث مباريات أمام اتحاد العاصمة الجزائري صفر – 2 وأمام مودرن فيوتشر 1-2 وأمام سوبر سبورت يونايتد 1-2 وسجل ستة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف.

لغة الأرقام في صالح مودرن فيوتشر

لغة الأرقام تؤكد أن دفاع الهلال الليبي ضعيف ويسهل اختراقه لذلك ركز الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى خلال التدريبات على تنوع أساليب الهجوم سواء من الجانبين أو العمق وخصص فقرة خلال التدريب الأخيرة للاستفادة من الركلات الثابتة.

في المقابل حذر تامر مصطفى لاعبيه من قوة هجوم فريق الهلال وطالب المدافعين بالتركيز طوال المباراة لأن عدم اهتزاز شباك الحارس محمود جنش يعني صعود الفر يق للدور ربع النهائي.

يدير المباراة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها ويساعده مواطنه إيمرى نيونجابو والأوغندي رونالد كاتينيا ومعهم الأوغندي شيلانجيت علي حكما رابعا.