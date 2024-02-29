الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مودرن فيوتشر يتعادل مع سموحة وحالتين طرد

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة  ومودرن فيوتشر، المقام حاليا على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

جاء هدف الموج الأزرق، عن طريق هداف الفريق حسام حسن، في الدقيقة الـ28 من ضربة جزاء.

وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة سموحة ومودرن فيوتشر، إشهار الكارت الأحمر من قبل حكم الساحة محمد الغازي، في وجه محمود رزق مدافع الفريق، عقب حصوله على إنذارين، وذلك في الدقيقة الـ27.

كما شهدت الدقيقة الـ44 من الشوط ذاته، حالة طرد أخرى، ولكن هذه المرة لمحمد المغربي، مدافع مودرن فيوتشر، بعد حصوله على إنذارين أيضا.

وفي الدقيقة الـ45+8، يدرك الكاميروني جوناثان نجويم، التعادل لمودرن فيوتشر، من تسديدة قوية أمام منطقة الجزاء.

وكان سموحة بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر ومحمد المغربي، وميدو مصطفى وطارق علاء.

خط الوسط: إسلام جابر ودوكو دودو، وعمرو قلاوة ومحمد كناريا.

خط الهجوم: أحمد خالد وحسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. حسين تيمور وجاستيس آرثر، والحبيب أحمد حسن وحسام جريشه، ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة، ومصطفى البدري ولحسن دهدوه، وفادي فريد.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سموحة بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، محمود رزق، جوناثان نجويم. 

خط الوسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد محمود، ايبا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: 

أحمد يحيى، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمد نصير، علي زعزع، غنام محمد، محمد صادق، أحمد عاطف.

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