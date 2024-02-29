الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل سموحة الرسمي أمام مودرن فيوتشر بدوري نايل

سموحة
سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سموحة ومودرن فيوتشر بدوري نايل

ويستضيف سموحة نظيره مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) موسم 2023/2024.

تشكيل سموحة لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر ومحمد المغربي، وميدو مصطفى وطارق علاء.

خط الوسط: إسلام جابر ودوكو دودو، وعمرو قلاوة ومحمد كناريا.

خط الهجوم: أحمد خالد وحسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. حسين تيمور وجاستيس آرثر، والحبيب أحمد حسن وحسام جريشه، ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة، ومصطفى البدري ولحسن دهدوه، وفادي فريد.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسموحة بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر وسموحة، في الجولة الـ14 بدوري نايل، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وسموحة بدوري نايل

يدير المباراة محمد الغازي حكما للساحة، ويساعده سامي هلهل، وشهاب راشد، ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمود أبوالرجال مساعد حكم فيديو.

موقف سموحة بجدول دوري نايل

ويحتل سموحة المركز الثامن في جدول دوري نايل برصيد 18 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر.

وحقق سموحة أربعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 11 هدفا، ودخل مرماه 11 هدفا وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الداخلية وإنبي والبنك الأهلي.

ولم يخسر في آخر ست مباريات ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 والتساوي مع زد إف سي وبيراميدز في المركز الثالث.

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