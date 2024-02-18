الشوط الأول.. إنبي يتعادل مع سموحة وزد يتقدم على البنك الأهلي بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة انبي وسموحة المقامة بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الأول سريعا من الفريقين لكن الخطورة على المرميين تأخرت حتى الدقيقة 14 عندما مرر عبد الرحمن عامر كرة عرضية سددها حسام حسن برأسه بين يدي عبد الرحمن سمير حارس انبي.

بعد لفرصة انحصر العب في منتصف الملعب دون خطورة على المرميين ونال أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة إنذارا بسبب اعتراضه على قرارات الحكم محمود ناصف.

في الدقيقة 45 مررعبد اللطيف بن قسو كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها الدفاع وارتدت إلى طارق علاء الذي سددها قوية بين يدى الحارس وبعدها قطع حسام حسن الكرة من مدافعي انبي وسددها قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

احتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل ضائع ل تتغير خلالهالا النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ انبي المباراة بتشكيل مكون من عبد الرحمن سمير في حراسة المرمى وأحمد صبيحة وأحمد كالوشا ومحمد حامد في الدفاع وعلى فوزي وأحمد العجوز ومحمد ناصر مودي ومروان داوود في الوسط ومصطفى شكشك وأحمد نادرحواش وأحمد أمين أوفا في الهجوم.

وبدأ سموحة الشوط الأول بتشكيل مكون من الهاني سليمان في حراسة المرمى وطارق علاء ومحمد المغربي ومحمد مصطفى ميدو وعبد الرحمن عامر في الدفاع ومحمد متولي كناريا وعمرو قلاوة ودودو دودو في الوسط وعبد اللطيف بن قسو ومحمد عصام وحسام حسن في الهجوم.

وفي ستاد القاهرة انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وزد إف سي بتقدم زد إف سي بهدف سجله أحمد عاطف قطة في الدقيقة 44.