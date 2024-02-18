الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة البنك الأهلي وإف سي زد في دوري نايل

فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي

أعلن طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه لمباراة زد إف سي في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل والتي ستنطلق في الرابعة مساء اليوم باستاد القاهرة ويتكون التشكيل من..

حراسة المرمى..محمد أبوجبل

خط الدفاع..محمد بسيوني – محمود الحزار – محمد عبد الغني – إسحاق يعقوب

خط الوسط..محمد هلال – سعيدو سيمبوري – محمد فتحي – محمد عبد اللطيق جريندو

خط الهجوم..ياو أنور – أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حسن شاهين وأيمن أشرف وعاصم صلاح وأحمد ربيع ومحمود قاعود وأحمد مدبولي وعماد فتحي وإبراهيم حسن وموسى فراوي.

كما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إف سي تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى.. عمرو حسام 

خط الدفاع..محمد رضا – عبدالله بكري – مصطفى العش – محمد أشرف

خط الوسط..أحمد الصغيري – بيتر زيلو موتوموسي – أحمد عاطف قطة

خط الهجوم..مصطفى ميسي – مصطفى زيكو – شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد مزيكا ومحمد سمير وعلي جمال ومحمود نبيل ورشيد أحمد وعبد الله مجدي وعبد الرحمن البانوبي ومحمد إسماعيل ورأفت خليل.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر في جدول دوري نايل برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد و8 هزائم وسجل 16 هدفا واهتزت شباكه 18 هدفا وتحسنت نتائجه في الفترة الأخيرة وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون والتعادل مع سموحة ويسعى للوصول للنقطة 13 وتصحيح أوضاعه خاصة أن نتائج الفريق لاتتناسب مع الامكانات الحقيقية للجهاز الفني واللاعبين.

ويحتل فريق إف سي زد المركز الثاني برصيد 20 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق زد إف سي خمسة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وتراجعت نتائجه خلال المباريات الأخيرة وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الداخلية والتعادل مع بيراميدز والهزيمة أمام طلائع الجيش ويسعى لاستعادة الانتصارات والوصول للنقطة 23 واستعادة قمة الدوري في حالة هزيمة انبي أمام سموحة.

بطولة دوري نايل البنك الأهلي زد إف سي مجدي عبد العاطي طارق مصطفى

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