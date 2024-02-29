تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي لمواجهة سموحة بدوري نايل

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لـ"مودرن فيوتشر"، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سموحة بدوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسموحة بدوري نايل

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) موسم 2023/2024.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سموحة بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، محمود رزق، جوناثان نجويم.

خط الوسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد محمود، ايبا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمد نصير، علي زعزع، غنام محمد، محمد صادق، أحمد عاطف.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسموحة بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر وسموحة، في الجولة الـ14 بدوري نايل، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وسموحة بدوري نايل

يدير المباراة محمد الغازي حكما للساحة، ويساعده سامي هلهل، وشهاب راشد، ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمود أبوالرجال مساعد حكم فيديو.

موقف مودرن فيوتشر بدوري نايل

يحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة، وله ثلاث مباريات مؤجلة مع المصري والإسماعيلي والجونة من الأسابيع الثامن والعاشر والحادي عشر.

وحقق مودرن فيوتشر أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر أربع مباريات.