السبت.. عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

يُعقد بعد غدً السبت 2 مارس، في تمام الخامسة مساءً، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بكأس الكونفدرالية

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الهلال الليبي، الأحد المقبل الموافق 3 مارس، على ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

الترتيبات الإعلامية للمباراة

وجاءت الترتيبات الإعلامية ليوم السبت مارس كالتالي:

الساعة الخامسة مساءً المؤتمر الصحفي لفريق مودرن فيوتشر - بقاعة مؤتمرات ستاد السلام.

الساعة الخامسة والنصف المؤتمر الصحفي لفريق الهلال الليبي - بقاعة مؤتمرات ستاد السلام.

الساعة السادسة مساءً تدريب فريق الهلال الليبي على ملعب استاد السلام "متاح التصوير 15 دقيقة".

الساعة السابعة مساءً تدريب فريق مودرن فيوتشر على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة "متاح التصوير 15 دقيقة".

موقف مودرن فيوتشر بمجموعات الكونفدرالية الإفريقية

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 8 نقاط بالمجموعة الأولى، التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، والهلال الليبي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط.