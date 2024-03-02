تفاصيل الاجتماع الفنى قبل موقعة فيوتشر والهلال الليبى فى الكونفدرالية

أُقيم ظهر اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأحد ببطولة الكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى القميص الأصفر والشورت الأخضر.

فيما يرتدي فريق الهلال الليبي اللون الأزرق كاملاً ويرتدي حارس مرماه اللون الأسود كاملاً.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الهلال الليبي غدًا الأحد على ملعب استاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسىة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موقف مودرن فيوتشر في الكونفدرالية

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 8 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط والهلال الليبي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

من جانب آخر حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة سموحة ومودرن فيوتشر التي أقيمت أمس الأول على ستاد الإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر بمسابقة دوري نايل.

جاء هدف الموج الأزرق، عن طريق المهاجم حسام حسن وذلك في الدقيقة الـ28، من ضربة جزاء.