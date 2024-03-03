الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فاروق والوادي وعاطف يقودون هجوم مودرن فيوتشر أمام الهلال الليبي في الكونفيدرالية

فريق مودرن فيوتشر
فريق مودرن فيوتشر

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمباراة الهلال الليبي التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم باستاد السلام  في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي يتحدد على ضوء نتيجتها الفريق الذي سيحصل على بطاقة الصعود الثانية للدور ربع النهائي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:.

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل – خالد رضا - جوزيف جوناثان 

خط الوسط: علي زعزع - غنام محمد – محمد صادق 

خط الهجوم: محمد فاروق – عبد الكبير الوادي - أحمد عاطف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد يحيى ومحمد ربيعة ومحمود رزق ومحمد خليفة نصير ومحمود شعبان ومحمد محمود وعمر وائل وأرنولد أبيا وعلي ياسر.

ويحتاج مودرن فيوتشر للتعادل مع الهلال الليبي للتأهل للدور ربع نهائي في بطولة الكونفيدرالية حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر والذي حسم صعوده لربع النهائي مبكرا بينما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد ست نقاط ولابديل أمامه سوى الفوز.

تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر أكد للاعبيه أن دفاع الهلال الليبي ضعيف ويسهل اختراقه لذلك ركز الجهاز الفني خلال التدريبات على تنوع أساليب الهجوم سواء من الجانبين أو العمق وخصص فقرة خلال التدريب الأخيرة للاستفادة من الركلات الثابتة.

في المقابل حذر تامر مصطفى لاعبيه من قوة هجوم فريق الهلال وطالب المدافعين بالتركيز طوال المباراة لأن عدم اهتزاز شباك الحارس محمود جنش يعني صعود الفريق للدور ربع النهائي.

يدير المباراة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها ويساعده مواطنه إيمرى نيونجابو والأوغندي رونالد كاتينيا ومعهم الأوغندي شيلانجيت علي حكما رابعا.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مودرن فيوتشر الهلال الليبي تامر مصطفى عبد الكبير الوادي

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