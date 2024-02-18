الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة.. والديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان هدفه متابعة جهود توفير السلع الأساسية، للمزيد اضغط هنا.

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

نعى الديوان الملكي الهاشمي الأردني، ببالغ الحزن والأسى، والد الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، للمزيد اضغط هنا.

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

أفادت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن 120 ألف إسرائيلي، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها، للمزيد اضغط هنا.

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المذكرة التي ستقدمها مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

على مدار الـ24 ساعة الماضية، كثفت الجهات الفعالة في مصر من جهودها بشكل كبير من أجل إغاثة غزة، في ظل الضغوط الدولية والإقليمية التي تمارس على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل وقف أي غزو بري لمدينة رفح الحدودية جنوبي قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

العميد وميكالي في مقصورة الدفاع الجوي لحضور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري الممتاز، للمزيد اضغط هنا.

لا يفوتك هذا المساء المكون الدولارى الوزراء الديوان الملكي الأردني رجوة آل سيف

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