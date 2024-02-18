الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

العميد وميكالي في مقصورة الدفاع الجوي لحضور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

حسام حسن
حسام حسن

تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري الممتاز.

ويضم جهاز منتخب مصر طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري.

كما تواجد أيضا فى المباراة، الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي و عادل مصطفي مدرب عام المنتخب و محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي .

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري، والتي تجمعهما على ستاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم “دوري نايل” موسم 2023-2024.

وسجل محمد رضا بوبو هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة مروان حمدي، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وسجل مصطفى فتحي هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة 26 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أسامة جلال من الجهة اليسرى، لكن تم إلغائه أيضًا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

 

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

 

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

 

أما عن تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد في الدوري المصري، فشهد البدء بالثلاثي مصطفى فتحي، فاخري لاكاي، مروان حمدي في خط الهجوم.

 

وجاء تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد في الدوري المصري كالآتي:

 

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

 

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

 

خط الوسط: محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - وليد الكرتي

 

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فاخري لاكاي - مروان حمدي

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز في دوري نايل

 

ومن جهته كشف طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز

 

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

 

خط الدفاع:هشام صلاح - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - عمرو صالح

 

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - كريم الديب - شريف رضا

 

خط الهجوم: عبدالغني محمد - بنجامين بواتنج

 

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 19 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

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