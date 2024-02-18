رئيس هيئة استاد القاهرة يحتفل بجهاز الفراعنة على هامش مباراة البنك الأهلى وزد

حرص مسئولو هيئة استاد القاهرة برئاسة وليد عبد الوهاب، على الاحتفال بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، من خلال تقديم تورتة على هامش مباراة البنك الأهلي وزد، ما بين شوطى المباراة، تقديرا من هيئة الاستاد بأول زيارة لجهاز الفراعنة بعد تولى المسئولية رسميا.

وتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن فى مقصورة استاد القاهرة، لمتابعة مباراة البنك الأهلى أمام زد ضمن مباريات الجولة الـ١٣ للدوري.

وتعتبر هذه الزيارة هى التواجد الأول لجهاز المنتخب فى مباريات الدورى لمتابعة اللاعبين بعد تولى مهمة قيادة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للفراعنة الذى تمت إقالته على خلفية الخروج من بطولة أمم إفريقيا 2023 التى اختتمت فعالياتها فى كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يحضر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى أيضًا مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي التى تنطلق عقب مباراة البنك الأهلى وزد.

ويستعد الفراعنة لخوض دورة ودية دولية خلال شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل، بينما يشارك المنتخب الأولمبى فى دورة غرب آسيا.

ويعقد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، اجتماعاً مع روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بين الجانبين بشأن اختيارات اللاعبين قبل معسكر شهر مارس المقبل.

واستقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، رئيس مجلس الإدارة، على مشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية، المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وتضم البطولة 8 منتخبات أوليمبية هى: مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

ويسعى البرازيلى روجيرو ميكالى لاستغلال تلك البطولة الودية فى تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، حتى يكونوا جاهزين لخوض فعاليات أوليمبياد 2024 التى تقام فى العاصمة الفرنسية باريس خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.