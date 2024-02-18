الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول ظهور لجهاز الفراعنة بقيادة العميد فى مقصورة استاد القاهرة

حسام حسن
حسام حسن

حرص الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن على التواجد فى مقصورة استاد القاهرة، لمتابعة مباراة البنك الأهلى أمام زد ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري.

وتعتبر هذه الزيارة هى التواجد الأول لجهاز المنتخب فى مباريات الدورى لمتابعة اللاعبين بعد تولى مهمة قيادة المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، خلفا للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة الذى تمت إقالته على خلفية الخروج من بطولة أمم افريقيا 2023 التى اختتمت فعالياتها فى كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يحضر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى أيضا مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي التى تنطلق عقب مباراة البنك الأهلى وزد.

ويستعد الفراعنة لخوض دورة ودية دولية خلال شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل، بينما يشارك المنتخب الأولمبى فى دورة غرب آسيا.

ويعقد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر اجتماعًا مع روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بين الجانبين بشأن اختيارات اللاعبين قبل معسكر شهر مارس المقبل.

واستقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة على مشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية، المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتضم البطولة 8 منتخبات أولمبية هى: مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية، وتقام ينظام المواجهات المباشرة  .

ويسعى البرازيلى روجيرو ميكالى لاستغلال تلك البطولة الودية فى تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، حتى يكونوا جاهزين لخوض فعاليات أوليمبياد 2024 التى تقام فى العاصمة الفرنسية باريس خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

منتخب مصر حسام حسن الفراعنة الدوري الممتاز مباريات الدورى

مواد متعلقة

حسام حسن يطلب تخفيض عدد أندية الدورى بسبب ضغط المباريات (خاص)

حسام حسن: كنت زاهدًا فى تدريب منتخب مصر.. ولدى تجربة ناجحة مع الأردن

الأكثر قراءة

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

غدروا بصاحبهم.. القصة الكاملة لقتل الطفل يوسف وإلقاء جثته بجبل الغردقة

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

مفاجأة من النيابة بشأن اتهام سيدة بالزنا في القطامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين