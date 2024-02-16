الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|هل اقترب الاجتياح الإسرائيلي من رفح؟.. 4 حقائق عن الفيديو المزعوم لاقتحام المعبر

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

لا يفوتك هذا المساء| الاحتلال يطور خطة لإجلاء المدنيين برفح.. والأهلي يتحرك للتجديد للشناوي

عاجل| "برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

حتى اللحظة الراهنة، هناك تضارب واضح بين تصريحات المستويين العسكرى والسياسى فى إسرائيل حول عملية الاجتياح البرى لمدينة رفح الفلسطينية فى جنوب القطاع، التى تم الإعلان عن قرب تنفيذها، للمزيد اضغط هنا.

 

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

ضجة واسعة أثارها مقطع فيديو مدته 60 ثانية، لفوضى بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مع أصوات لصرخات واحتراق لعدد من الإطارات، وزعم متداولو الفيديو أن الواقعة لاقتحام معبر رفح مساء اليوم الجمعة، إلا أن الخبر المتداول غير صحيح، للمزيد اضغط هنا.

 

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

قال مصدر مسئول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، إن ما جرى قبل قليل في المعبر لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، للمزيد اضغط هنا.

 

تعرف على تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

أعلن ماركوس باكيتا، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الأهلي في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمزيد اضغط هنا.

 

دراما رمضان 2024.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "كامل العدد + 1" (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “كامل العدد +1” والذي يخوض بطولته كل من النجمة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، للمزيد اضغط هنا.

 

لا يفوتك هذا المساء رفح اقتحام معبر رفح العملية العسكرية برميل بارود

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