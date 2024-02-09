لا يفوتك هذا المساء| الاحتلال يطور خطة لإجلاء المدنيين برفح.. والأهلي يتحرك للتجديد للشناوي

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مشروع القرن.. آخر ما يجرى في المتحف المصري الكبير: العد التنازلي للافتتاح بدأ

بدأ العد التنازلي لافتتاح المتحف المصرى الكبير، المشروع الثقافي الأبرز في القرن الحادي والعشرين، إذ تنتهي جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمتحف، سواء ما يخص الأعمال الهندسية، أو تنظيم عرض القطع الأثرية، آخر فبراير الجاري، ليكون المتحف جاهزًا للافتتاح بشكل رسمي، بعد ملحمة بنائية وهندسية قادها اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المشروع، ومعاونوه، مع متابعة مستمرة من وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629904

أصابها رصاص الاحتلال.. طفلة فلسطينية: "مش عارفة أنام الليل"

روت الطفلة الفلسطينية عن الألم المبرح الذي شعرت به طوال ساعات الليل بعدما أصابها الاحتلال بالرصاص الحي في قدمها.

وقالت الطفلة، خلال حديثها لكاميرا "قناة الغد"، إن رصاص الاحتلال أصاب قدميها، معبرة: "بدي أعمل عملية بسرعة، مش عارفة أنام الليل من الألم". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629945

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي، وتم نقله إلى المستشفى.

وفور تلقى بلاغا أعلى طريق الواحات الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629924

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وملاحقة كتائب حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونفذت إسرائيل اليوم الجمعة قصفًا جويًا شديدًا على رفح، الجزء الأخير من القطاع الذي يلجأ إليه سكان غزة، رغم انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لهجومها وتحذيرات جماعات الإغاثة من ارتفاع عدد الشهداء بين الفلسطينيين إذا دخلت المدينة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الأهلى يتحرك لتجديد عقد الشناوي.. ويحتوي غضب حمزة بـ«الفئة الثالثة»

استقرت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بنادى الأهلي، برئاسة محسن صالح، على تعديل وتمديد تعاقد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق، ليكون ضمن الفئة الثالثة، خاصة أنه بات الحارس الثالث حاليًا فى صفوف «المارد الأحمر».

وتحصل الفئة الثالثة في الأهلي على 5 ملايين جنيه فى الموسم، وتزيد حسب اتفاق اللاعب والنادي في كل موسم، وفقًا لمشاركاته وإسهاماته مع الفريق طوال فترة عقده، علمًا بأن الحارس الشاب كان يتقاضى 2 مليون جنيه، فى عقده الأول. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629984