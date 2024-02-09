الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وملاحقة كتائب حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونفذت إسرائيل اليوم الجمعة قصفًا جويًا شديدًا على رفح، الجزء الأخير من القطاع الذي يلجأ إليه سكان غزة، رغم انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لهجومها وتحذيرات جماعات الإغاثة من ارتفاع عدد الشهداء بين الفلسطينيين إذا دخلت المدينة.

وتزايد القلق الدولي على مصير مئات الآلاف من سكان غزة النازحين الذين لجأوا إلى رفح منذ أن هددت إسرائيل باقتحام بري للمدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وقالت واشنطن أمس الخميس إنها لن تؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لمحنة المدنيين ووصف بايدن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر بـ"المبالغ فيه".

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