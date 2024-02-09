الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أصابها رصاص الاحتلال.. طفلة فلسطينية: "مش عارفة أنام الليل"

غزة
غزة

روت الطفلة الفلسطينية عن الألم المبرح الذي شعرت به طوال ساعات الليل بعدما أصابها الاحتلال بالرصاص الحي في قدمها.

أطفال فلسطين 

وقالت الطفلة، خلال حديثها لكاميرا "قناة الغد"، إن رصاص الاحتلال أصاب قدميها، معبرة: "بدي أعمل عملية بسرعة، مش عارفة أنام الليل من الألم".

شهداء غزة 

وقال محمد اللوح، مراسل قناة الغد، إن الهدوء يعود إلى غزة الآن، بعد استهداف الكيان الصهيوني منزلين في وسط قطاع غزة في الساعات المتأخرة أمس.

وأكد "اللوح" أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى الليلة الماضية 8 شهداء بعد استهداف منزلين في منطقة الزوايدة.

طفلة فلسطينية قناة الغد الغد جرائم الاحتلال

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