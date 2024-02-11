الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| موعد انخفاض الأسعار وتحذير من أمطار رعدية (فيديو)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

لا يفوتك هذا المساء| 500 مليار جنيه تكلفة حزمة الجماية الاجتماعية.. والقرارات الرئاسية تشمل الفئات الأولى بالرعاية

وقالت د.منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد استقرارًا في الطقس وارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار كما نشهد غدًا الإثنين ارتفاعات ملحوظة بقيم أعلى من المعدلات الطبيعية بـ5 درجات، حيث تكون الأجواء دافئة نهارًا باردة ليلًا، للمزيد اضغط هنا.

على صعيد آخر، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية أن الأرز متوافر في الأسواق، للمزيد اضغط هنا.

وأثارت الطبيبة الفلسطينية أميرة محمود العسولي إعجاب العالم بعد موقفها البطولي وتحركها لإنقاذ أحد المصابين في قطاع غزة رغم محاولة قوات الاحتلال قنص أي فرد يتحرك لمحاولة نجدته، إلاّ أنها لم تعبأ بكل هذه المخاطر ونجحت في انتشاله مع مجموعة المسعفين، للمزيد اضغط هنا.

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

وجهت الحكومة، خلال الأيام الأخيرة ضربات مكثفة للسوق السوداء لتداول الدولار، بعد الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمى وسعر السوق، وهى الأزمة التى تسببت فى الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار السلع الغذائية وغيرها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلات عصابية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، للمزيد اضغط هنا.

وزير الرياضة يهنئ اتحاد الإسكواش ببطولة بيتسبرج المفتوحة

هنأ وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للإسكواش بعد فوز لاعب منتخبنا الوطني كريم عبد الجواد علي الإنجليزي مروان الشوربجي 3-0، ويتوج بلقب بطولة بيتسبرج المفتوحة للإسكواش في أمريكا، للمزيد اضغط هنا.

لا يفوتك هذا المساء الأرصاد طقس أمطار رعدية شعبة الأرز

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