الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| 500 مليار جنيه تكلفة حزمة الجماية الاجتماعية.. والقرارات الرئاسية تشمل الفئات الأولى بالرعاية

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

500 مليار جنيه تكلفة زيادات الحزم الاجتماعية منذ جائحة فيروس كورونا

تكثف الحكومة تحركاتها لتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، تشمل زيادة جديدة فى أجور العاملين بالدولة والمعاشات ومخصصات الدعم النقدى، وفتح باب التعيين لـ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر مارس المقبل.  لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629323

 

وزيرة التضامن: مد الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

تستهدف الدولة مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، بهدف إعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، فالعدالة الاجتماعية و.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629295

لا يفوتك هذا المساء| نجم الإسماعيلي مستمر في الانقطاع.. وأول رد من الأعلى للآثار على "أزمة تماثيل الأوشابتى"

لا يفوتك هذا المساء|مفاجأة بوركينا فاسو قبل تصفيات المونديال.. وتفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال"

أقرها الرئيس.. "الوزراء" يكشف موعد صرف زيادات حزمة الحماية الاجتماعية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن صرف الزيادات المقررة في حزمة الرئيس السيسي للحماية لاجتماعية سيكون في أول مارس المقبل. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629328

 

النيابة تأمر بإخلاء سبيل 60 محبوسًا احتياطيًا

أعلنت النيابة العامة الإفراج عن 60 متهما محبوسا احتياطيا. وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية، بالمراجعة الـ.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629315

 

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق نشب داخل معرض للسيارات فى أكتوبر

امرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص حريق شب في معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وإعداد تقرير فنى عن بداية الحريق ونهايته والأسباب التي ساعدت على الاشتغال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629262

 

إعفاء قائد الجيش الأوكرانى من منصبه

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، الخميس، إعفاء قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني من منصب وتعيين أولكسندر سيرسكي بدلًا منه. وقال عمروف في بيان مقتضب: "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل إنجازاته وانتصاراته". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629258

 

إسبانيا في المجموعة الرابعة بأمم أوروبا ومواجهة نارية بين فرنسا وإيطاليا

أسفرت قرعة المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي أجريت، الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، عن وقوع منتخب إسبانيا حامل لقب المسابقة في الموسم الماضي، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الدنمارك وسويسرا وصربيا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4629333

لا يفوتك هذا المساء الحزم الاجتماعية الحماية الاجتماعية الرئيس زيادات حزمة الحماية الاجتماعية

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