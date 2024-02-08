الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نشب داخل معرض للسيارات في أكتوبر

حريق
حريق

امرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص حريق شب في معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وإعداد تقرير فنى عن بداية الحريق ونهايته والأسباب التي ساعدت على الاشتغال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة ومن المقرر الاستماع الى اقوال مالك المعرض والعاملين فيه للوقوف على حقيقة الحادث.

ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل معرض فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض سيارات فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

النيابة العامة النيابة العامة بالجيزة انتداب خبراء المعمل الجنائي فحص حريق شب في معرض سيارات مدينة 6 أكتوبر الدستور حوادث الدستور

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