الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائي يحدد سبب حريق محل فى سوق الخضار بالجيزة

سيارة الإطفاء
سيارة الإطفاء

انتدبت النيابة العامة بأكتوبر المعمل الجنائي لفحص موقع حريق التهم محلا في سوق الخضار بالجيزة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة  الأمنية حول ملابسات الحريق ومدى وجود شبهة جنائية في اشتعاله. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات التهام حريق محل خضروات في سوق بشارع المحطة بالجيزة وتبين أن النيران اندلعت بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية.

 

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بدأ الحادث عندما تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل سوق خضروات بالمنطقة، وعلى الفور، هرعت قوة من رجال الإطفاء والإنقاذ للسيطرة على الحريق الذي اندلع في محل خضراوات يعود ملكيته للمواطن يدعي "جلال.ح" 52 عامًا.

وفور وصول فرق الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي امتد لأربعة عربات خضار خشبية، وبسؤال صاحب المحل، أكد أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن النيران اندلعت نتيجة لماس كهربائي، وتم استدعاء الجهات المعنية لفحص آثار الحريق للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية

المعمل الجنائي حريق محل سوق الخضار الجيزة النيابة العامة

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