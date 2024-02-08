إسبانيا فى المجموعة الرابعة بأمم أوروبا ومواجهة نارية بين فرنسا وإيطاليا

أسفرت قرعة المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي أجريت، الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، عن وقوع منتخب إسبانيا حامل لقب المسابقة في الموسم الماضي، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الدنمارك وسويسرا وصربيا.

كما أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الألماني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات هولندا والمجر والبوسنة والهرسك، فيما تواجد منتخب فرنسا حامل لقب الموسم قبل الماضي في المجموعة الثانية مع منتخبات بلجيكا وإيطاليا وإسرائيل.

وتضم المجموعة الأولى من البطولة منتخبات كرواتيا، وصيف نسخة الموسم الماضي، مع البرتغال وبولندا واسكتلندا.

وأسفرت قرعة المستوى الثاني بالبطولة، عن تواجد منتخبات جمهورية التشيك وأوكرانيا وجورجيا وألبانيا في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إنجلترا وفنلندا واليونان وجمهورية أيرلندا.

وتضم المجموعة الثالثة، منتخبات النمسا والنرويج وسلوفينيا وكازاخستان، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات ويلز وأيسلندا والجبل الأسود وتركيا.

وفي المستوى الثالث، سيلعب المنتخب السويدي في المجموعة الأولى إلى مع منتخبات أذربيجان وسلوفاكيا وإستونيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات رومانيا وكوسوفو وقبرص، والفائز من مباراة تجمع بين جبل طارق وليتوانيا.

وتضم المجموعة الثالثة بالمستوى ذاته، منتخبات لوكسمبورج وبلغاريا وأيرلندا الشمالية وبيلاروس، ويلعب منتخب أرمينيا في المجموعة الرابعة مع منتخبات جزر فارو ومقدونيا الشمالية ولاتفيا.

وينقسم المستوى الرابع بالبطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى جبل طارق أو ليتوانيا إلى جانب سان مارينو وليختنشتاين، وتضم الثانية ثلاث منتخبات هي مولدوفا ومالطة وأندورا.

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