الصحف العالمية تحتفل بتتويج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023

احتفلت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم، بتتويج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023.

وتوّج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة النهائية بالتعادل السلبي.

وسجل ركلات الترجيح لمنتخب إسبانيا، كل من: خوسيلو، رودريجو هيرنانديز، ميكيل ميرينو، ماركو أسينسيو وداني كارفاخال.

ويُعد هذا اللقب الأول لمنتخب إسبانيا في تاريخه، وذلك في النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

الصحف الإسبانية تحتفل بتتويج المنتخب بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا" التي عنونت "الأبطال"، مُضيفة: "إسبانيا تصرخ مرة أخرى من الفرح".

وتابعت الصحيفة: "منتخب إسبانيا يحصد لقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه على حساب كرواتيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4".

صحيفة "ماركا"

فيما خرجت صحيفة "آس" بعنوان "الأبطال.. إسبانيا تتوج بدوري الأمم الأوروبية"، مُضيفة: "مننتخب إسبانيا يتألق أمام كرواتيا في ركلات الترجيح ويحصد لقب دوري الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخه".

صحيفة "آس"

واتفقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على العنوان ذاته "الأبطال"، مُضيفة: "ركلات الترجح تحسم فوز إسبانيا على كرواتيا والتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الثالثة".

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

ولم تختلف صحيفة "سبورت" عن البقية، حيث اتخذت نفس العنوان الموّحد "الأبطال"، مُضيفة: "منتخب إسبانيا يفرض سيطرته على كرواتيا بفضل ركلات الترجيح".

صحيفة "سبورت"

وتُعد هذه النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية التي توّج بها منتخب إسبانيا، حيث سبقه منتخب البرتغال الذي توّج باللقب في النسخة الأولى، بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

بينما حصد منتخب فرنسا اللقب في النسخة الثانية، بعد فوزه على منتخب إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.